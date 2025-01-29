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В Катав-Ивановском районе военнослужащий погиб в лобовом ДТП

В Челябинской области один человек погиб и один пострадал в автоаварии.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

В Катав-Ивановском районе утром 29 января случилось смертельное ДТП. Столкнулись ВАЗ-2114 и LADA Priora. Погиб один из водителей — военнослужщий.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель ВАЗ не справился с управлением. Машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там она врезалась в LADA.

Водитель ВАЗ не был пристегнут ремнем безопасности. Он получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии. 52-летний мужчина, управлявший LADA, был пристегнут. С места ДТП его увезли в больницу.

В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что машины сильно измяло, вытаскивать зажатых в них людей пришлось спасателям при помощи специнструмента.