В Катав-Ивановском районе военнослужащий погиб в лобовом ДТП

В Катав-Ивановском районе утром 29 января случилось смертельное ДТП. Столкнулись ВАЗ-2114 и LADA Priora. Погиб один из водителей — военнослужщий.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 35-летний водитель ВАЗ не справился с управлением. Машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там она врезалась в LADA.
Водитель ВАЗ не был пристегнут ремнем безопасности. Он получил тяжелые травмы и погиб на месте аварии. 52-летний мужчина, управлявший LADA, был пристегнут. С места ДТП его увезли в больницу.
В ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что машины сильно измяло, вытаскивать зажатых в них людей пришлось спасателям при помощи специнструмента.