Пенсионер погиб на пожаре частного жилого дома в Костюковичах

Спасатели предупреждают: во избежание трагедий при использовании печей необходимо соблюдать определенные рекомендации и правила безопасности. Печи и дымоходы всегда должны быть чистые и исправные — их надо регулярно проверять и чистить от сажи. Нельзя перегревать печь и использовать легковоспламеняющиеся жидкости для разжигания. Необходимо установить предтопочный лист из негорючего материала для предотвращения воспламенения пола, а также автономные пожарные извещатели в помещениях с печным отоплением.