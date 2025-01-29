Пенсионер погиб на пожаре частного жилого дома в Костюковичах

Сообщение о загорании дома по ул. Интернациональной районного центра поступило спасателям 28 декабря в 18.27. Звонившая женщина рассказала, что ее сосед кричит о помощи — в его доме произошел пожар. Прибывшие на место подразделения МЧС обнаружили, что огонь охватил чердачное помещение.
При разведке спасатели нашли на полу хозяина 1959 года рождения, который был без сознания. Несмотря на усилия медиков и проведенные реанимационные мероприятия мужчину не удалось спасти.
Пожар повредил кровлю, закопчены стены и имущество внутри дома. Причины возгорания и гибели мужчины устанавливаются. Предварительная версия произошедшего — нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Спасатели предупреждают: во избежание трагедий при использовании печей необходимо соблюдать определенные рекомендации и правила безопасности. Печи и дымоходы всегда должны быть чистые и исправные — их надо регулярно проверять и чистить от сажи. Нельзя перегревать печь и использовать легковоспламеняющиеся жидкости для разжигания. Необходимо установить предтопочный лист из негорючего материала для предотвращения воспламенения пола, а также автономные пожарные извещатели в помещениях с печным отоплением.
«Если вы стали свидетелем пожара, незамедлительно звоните в службу спасения по телефонам 101 или 112. Ваша бдительность может спасти жизни», — подчеркнули в МЧС.