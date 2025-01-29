Омичу дали реальный срок за выдуманную бомбу

По данным суда, звонок с сообщением о так называемом ложном минировании поступил в правоохранительные органы весной 2024 года.
«Судом установлено, что в апреле 2024 года подсудимый позвонил в дежурную часть ОМВД России по Омской области на номер “102” и сделал ложное сообщение о том, что от другого лица ему стало известно, что оно заложило в здании бомбу», — обозначено в публикации.
Уточняется, что омич заявил о взрывном устройстве в местном отделении полиции.
По сведениям пресс-службы Исилькульского городского суда Омской области, обвиняемому назначили реальный срок лишения свободы: 2 года и 1 месяц в колонии общего режима.
Позиция исилькульца в связи с вынесенным вердиктом не обнародуется, уточняется, что он может оспорить его в апелляционном порядке.