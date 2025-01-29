Омичу дали реальный срок за выдуманную бомбу

«Судом установлено, что в апреле 2024 года подсудимый позвонил в дежурную часть ОМВД России по Омской области на номер “102” и сделал ложное сообщение о том, что от другого лица ему стало известно, что оно заложило в здании бомбу», — обозначено в публикации.