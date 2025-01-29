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Омичу дали реальный срок за выдуманную бомбу

В среду, 29 января 2025 года, пресс-служба Исилькульского городского суда Омской области обнародовала итоги разбирательства в отношении местного жителя, обвиняемого в «Заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенном из хулиганских побуждений».

Источник: AP 2024

По данным суда, звонок с сообщением о так называемом ложном минировании поступил в правоохранительные органы весной 2024 года.

«Судом установлено, что в апреле 2024 года подсудимый позвонил в дежурную часть ОМВД России по Омской области на номер “102” и сделал ложное сообщение о том, что от другого лица ему стало известно, что оно заложило в здании бомбу», — обозначено в публикации.

Уточняется, что омич заявил о взрывном устройстве в местном отделении полиции.

По сведениям пресс-службы Исилькульского городского суда Омской области, обвиняемому назначили реальный срок лишения свободы: 2 года и 1 месяц в колонии общего режима.

Позиция исилькульца в связи с вынесенным вердиктом не обнародуется, уточняется, что он может оспорить его в апелляционном порядке.