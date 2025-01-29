Суд не смягчил приговор по делу об убийстве 8-месячной девочки в Ростове

Подсудимыми были родители малышки. По данным донской прокураты, расправа произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. Предварительно, мужчина и женщина задушили малышку, а потом попытались спрятать ее тело. После случившегося мать некоторое время утверждала, что ребенка похитили неизвестные.