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Суд не смягчил приговор по делу об убийстве 8-месячной девочки в Ростове

Приговор по делу об убийстве 8-месячной девочки в Ростове-на-Дону оставили в силе.

Источник: Комсомольская правда

Приговор по делу об убийстве 8-месячной девочки в Ростове-на-Дону оставили без изменения в Третьем апелляционном суде Сочи, сообщает «КП — Кубань».

Подсудимыми были родители малышки. По данным донской прокураты, расправа произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. Предварительно, мужчина и женщина задушили малышку, а потом попытались спрятать ее тело. После случившегося мать некоторое время утверждала, что ребенка похитили неизвестные.

Напомним, в октябре 2024 года в Ростовском областном суде отец девочки получил 15 лет колонии строгого режима, мать — 13 лет колонии общего режима и штраф. В качестве дополнительного наказания назначили ограничение свободы на 1 год 6 месяцев. Сроки утвердили по статье «Убийство группой лиц малолетнего» (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).