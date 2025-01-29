В Башкирии спасли застрявшую в заборе косулю

В Салавате местные жители заметили косулю в беде. Дикая козочка застряла в металлическом заборе. На помощь дикому животному пришли республиканские спасатели.
Испуганная и находящаяся в стрессе косуля отчаянно пыталась выбраться из ловушки, в которую угодила, но все попытки животного оказались тщетными. Вытащить ее смогли лишь специальными средствами четверо мужчин.
После успешной спасательной операции косулю отпустили на волю. Она убежала в лес в районе подвесного моста через Белую.
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