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В Башкирии спасли застрявшую в заборе косулю

Спасатели Башкирии помогли косуле.

Источник: Комсомольская правда

В Салавате местные жители заметили косулю в беде. Дикая козочка застряла в металлическом заборе. На помощь дикому животному пришли республиканские спасатели.

Испуганная и находящаяся в стрессе косуля отчаянно пыталась выбраться из ловушки, в которую угодила, но все попытки животного оказались тщетными. Вытащить ее смогли лишь специальными средствами четверо мужчин.

После успешной спасательной операции косулю отпустили на волю. Она убежала в лес в районе подвесного моста через Белую.

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