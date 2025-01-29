Осуждённому скинхеду из Новосибирска добавили срок за призывы к терроризму

Новосибирский скинхед Евгений Бреславский, отбывающий наказание в ИК-18, получил новый срок за призывы к осуществлению террористической деятельности. Об этом в среду сообщает пресс-служба УФСБ региона.
По данным ведомства, осуждённый в 2017 году Советским районным судом Новосибирска за незаконный оборот наркотических средств, бывший лидер скин-движения «Новосибирск скинхед юнити» Евгений Бреславский, оправдывая и пропагандируя националистическую идеологию, публично демонстрировал среди осуждённых свои татуировки в виде нацистской символики. Кроме того, он призывал осуждённых организовывать вооружённые нападения на военкоматы и совершать взрывы на воинских мемориалах Новосибирска после отбытия наказания.
Противоправную деятельность Бреславского сотрудники ФСБ совместно с ГУФСИН по Новосибирской области пресекли в августе 2023 года.
В феврале 2024 года Октябрьский районный суд признал его виновным в публичной демонстрации нацистской символики и приговорил к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии строго режима.
29 января 2025 года 2-й Восточный окружной военный суд признал Бреславского виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и назначил наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
«Приговор не вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что житель Новосибирска получил 3 года колонии за участие в экстремистской организации.