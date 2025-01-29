Осуждённому скинхеду из Новосибирска добавили срок за призывы к терроризму

По данным ведомства, осуждённый в 2017 году Советским районным судом Новосибирска за незаконный оборот наркотических средств, бывший лидер скин-движения «Новосибирск скинхед юнити» Евгений Бреславский, оправдывая и пропагандируя националистическую идеологию, публично демонстрировал среди осуждённых свои татуировки в виде нацистской символики. Кроме того, он призывал осуждённых организовывать вооружённые нападения на военкоматы и совершать взрывы на воинских мемориалах Новосибирска после отбытия наказания.