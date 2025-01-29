В Самаре водитель насмерть сбил женщину и уехал

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и искать скрывшегося водителя. Всех, у кого есть информация по этому происшествию, просят сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефонам 102, 8 (846)921−78−78, пишет Самара-КП.