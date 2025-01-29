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В Самаре водитель насмерть сбил женщину и уехал

Сотрудники полиции продолжают искать скрывшегося водителя.

В среду, 29 января, в 06:40 в Самаре произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Водитель автомобиля насмерть сбил 50-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

— Предположительно Chevrolet Lacetti, ехал по Заводскому шоссе со стороны улицы 22-го Партсъезда в направлении улицы Авроры. Все случилось напротив дома № 3 по Заводскому шоссе, — рассказали в пресс-службе.

50-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Транспортное средство наехало на пешехода. К сожалению, пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и искать скрывшегося водителя. Всех, у кого есть информация по этому происшествию, просят сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефонам 102, 8 (846)921−78−78, пишет Самара-КП.