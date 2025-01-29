Мошенники украли у сотрудницы детского сада в Нижнем Новгороде 4 млн рублей

Согласно информации, 64-летней женщине на протяжении двух недель в одном из мессенджеров звонили неизвестные. Мошенники представились нижегородке сотрудниками силовых структур и «Росфинмониторинга». Для отмены операции по банковскому счету преступники убедили женщину перевести личные накопления на безопасный счет. Поэтому нижегородка сняла личные накопления в размере 4 139 000 рублей и перевела их через банкоматы на неизвестные счета.