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Мошенники украли у сотрудницы детского сада в Нижнем Новгороде 4 млн рублей

Мошенники обманули нижегородку, которая работает в детском саду, и украли у нее более 4 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 64-летней женщине на протяжении двух недель в одном из мессенджеров звонили неизвестные. Мошенники представились нижегородке сотрудниками силовых структур и «Росфинмониторинга». Для отмены операции по банковскому счету преступники убедили женщину перевести личные накопления на безопасный счет. Поэтому нижегородка сняла личные накопления в размере 4 139 000 рублей и перевела их через банкоматы на неизвестные счета.

В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.