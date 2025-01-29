Калининградец за год незаконно прописал в нескольких домах более 650 мигрантов

«В период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года он фиктивно поставил на учёт свыше 650 мигрантов в квартирах нескольких жилых домов г. Калининграда за денежное вознаграждение. Причём ни один из них фактически не проживал по месту постановки на учёт», — говорится в сообщении.