Калининградец за год незаконно прописал в нескольких домах более 650 мигрантов

В Калининграде 51-летний местный житель за год незаконно прописал в нескольких домах более 650 мигрантов и попал под «уголовку». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в среду, 29 января.
«В период с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года он фиктивно поставил на учёт свыше 650 мигрантов в квартирах нескольких жилых домов г. Калининграда за денежное вознаграждение. Причём ни один из них фактически не проживал по месту постановки на учёт», — говорится в сообщении.
Калининградца уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Судом ему были назначены штрафы в общей сумме около полутора миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»), фигуранту вменяются 132 эпизода. Расследование завершено, документы направлены в суд. Калининградцу грозит до пяти лет колонии.
В июле 2024-го сообщалось, что в Госдуме предложили платить россиянам по 100 тыс. рублей за слив информации о местах проживания нелегальных мигрантов.