Ушел и не вернулся: в Башкирии исчез 13-летний школьник

Школьник пропал накануне, 28 января. Он ушел из дома, но так и не вернулся. Второй день его близкие не знают о его судьбе и местонахождении. Известно, что в день исчезновения на подростке были черные штаны с лампасами, черная куртка и такого же цвета шапка.