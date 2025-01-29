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Ушел и не вернулся: в Башкирии исчез 13-летний школьник

В Башкирии начались поиски пропавшего 13-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузе пропал ребенок. По данным волонтеров БашРегионСпас, речь идет о 13-летнем Тимуре Рахимове.

Школьник пропал накануне, 28 января. Он ушел из дома, но так и не вернулся. Второй день его близкие не знают о его судьбе и местонахождении. Известно, что в день исчезновения на подростке были черные штаны с лампасами, черная куртка и такого же цвета шапка.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, карие глаза, светло-каштановые волосы.

Всех, кто знает о местонахождении Тимура Рахимова, просят звонить в 112 или 8−937−3−102−112.

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