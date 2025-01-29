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«Неоднократно признавался минчанке в любви». В Минске 69-летняя пенсионерка полтора года общалась с «богатым военным из Дании» и потеряла 40 тысяч рублей

В Минске пенсионерка потеряла 40 000 рублей, общаясь с «военным из Дании».

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка потеряла 40 000 рублей, общаясь с «военным из Дании». Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что в милицию обратилась 69-летняя жительница Октябрьского района Минска, ставшая жертвой мошенника. Она рассказала, что летом 2023 года в соцсети ей написал незнакомец. Он представился военным хирургом и предложил познакомиться. Общение продолжилось в мессенджере, где мужчина по имени «Феликс» неоднократно признавался пенсионерке в любви, а также обещал приехать в Беларусь.

Мужчина сказал, что у него на счетах есть около миллиона долларов, но он не может их потратить, так как находится на военной службе в Дании. Узнав об этом, минчанка решила помочь мужчине и неоднократно переводила ему деньги на билеты, провоз багажа, другие цели.

«Всего за 1,5 года женщина перевела мошеннику около 40 тысяч рублей», — уточнили в милиции.

Когда дочь пенсионерки узнала, с кем общается ее мать, то сразу же сказала обратиться в милицию.

Ранее в Борисове 69-летняя женщина хотела поменять счетчики по акции и лишилась 500 тысяч рублей: «Лишилась всех сбережений, которые накопила за 35 лет».

Кроме того, в Минске 77-летняя женщина продала квартиру перед Новым годом после звонка мошенников: «Пенсионерка не понимала, что происходит».

Тем временем Минздрав заявил об увеличении надбавок к зарплатам врачей в Беларуси.