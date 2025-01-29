«Неоднократно признавался минчанке в любви». В Минске 69-летняя пенсионерка полтора года общалась с «богатым военным из Дании» и потеряла 40 тысяч рублей

Мужчина сказал, что у него на счетах есть около миллиона долларов, но он не может их потратить, так как находится на военной службе в Дании. Узнав об этом, минчанка решила помочь мужчине и неоднократно переводила ему деньги на билеты, провоз багажа, другие цели.