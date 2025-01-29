17-летний парень ответит в суде за смертельное ДТП в поселке Горный

Смертельное ДТП произошло 31 августа в поселке Горный Саратовской области. Тогда за рулем «ВАЗ-21144» был 17-летний водитель без прав. Он съехал с дороги и врезался в дерево из-за чего пострадали пассажиры 16 и 15 лет. Об этом сообщает «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком.