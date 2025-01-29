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17-летний парень ответит в суде за смертельное ДТП в поселке Горный

Школьник пойдет под суд за смертельное ДТП в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло 31 августа в поселке Горный Саратовской области. Тогда за рулем «ВАЗ-21144» был 17-летний водитель без прав. Он съехал с дороги и врезался в дерево из-за чего пострадали пассажиры 16 и 15 лет. Об этом сообщает «Саратов 24» со ссылкой на региональный Следком.

— В ДТП скончался 15-летний пассажир. В отношении юного водителя возбудили уголовное дело по пункту «в» части четвертой статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), — поделились журналисты телеканала.

Сейчас собранные следователями материалы с обвинительным заключением отправили в суд для рассмотрения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что машина скорой загорелась на автодороге Иркутск-Баяндай.