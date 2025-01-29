Профессору Воронежского госуниверситета продлили домашний арест еще на два месяца

Ленинский райсуд Воронежа продлил домашний арест 76-летнего заведующего кафедрой экономики и управления организациями Воронежского госуниверситета Юрия Трещевского. Ученого обвиняют по делу о посредничестве при даче взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Судебное заседание состоялось сегодня, 29 января. В домашнем заточении профессор пробудет до 10 марта.
Напомним, Юрий Трещевский находится под домашним арестом с середины июня 2024 года. Следователи полагают, что он был посредником в передаче ректором ВГУ Дмитрием Ендовицким 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета ВГТУ Наталье Сироткиной за удачную защиту и затем присвоение докторской степени своей супруге.
Вину заведующий кафедрой не признает. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.