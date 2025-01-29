Профессору Воронежского госуниверситета продлили домашний арест еще на два месяца

Напомним, Юрий Трещевский находится под домашним арестом с середины июня 2024 года. Следователи полагают, что он был посредником в передаче ректором ВГУ Дмитрием Ендовицким 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета ВГТУ Наталье Сироткиной за удачную защиту и затем присвоение докторской степени своей супруге.