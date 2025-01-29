Более 7 тысяч птиц пострадали от разлива мазута на Кубани

В результате разлива мазута на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае обнаружено около 7,4 тысячи пострадавших птиц.
Сейчас в Краснодарском крае действуют несколько центров помощи пострадавшим птицам, где их отмывают от мазута, сушат, оказывают ветеринарную помощь и готовят к реабилитации. Более тысячи птиц принял краснодарский «Сафари-парк», уточнили в пресс-службе оперативного штаба региона.
На побережье Краснодарского края, включая село Витязево (Анапа), на Суджукской косе (Новороссийск), в посёлке Ильич и на берегу Динского залива (Темрюкский район), введён карантин из-за птичьего гриппа. Вирус обнаружен в тушках диких птиц. В карантинных зонах запрещён вывоз больных птиц и их лечение.