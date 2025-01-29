Более 7 тысяч птиц пострадали от разлива мазута на Кубани

Сейчас в Краснодарском крае действуют несколько центров помощи пострадавшим птицам, где их отмывают от мазута, сушат, оказывают ветеринарную помощь и готовят к реабилитации. Более тысячи птиц принял краснодарский «Сафари-парк», уточнили в пресс-службе оперативного штаба региона.