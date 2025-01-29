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Мигранта будут судить за разжигание межнациональной вражды в Красноярске

Пьяный судимый иностранец в ноябре устроил конфликт в автобусе № 95, так как не хотел платить за проезд.

Источник: Следственный комитет РФ

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении мигранта, который оскорблял пассажиров автобуса. Об этом сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, 26-летний уроженец зарубежного государства 9 ноября 2024 года сел в автобус № 95 и притворился глухонемым, отказываясь платить за проезд. Кондуктор неоднократно высказывал ему замечания. На одной из остановок в салон зашел мужчина, попросивший мигранта оплатить проезд. Из-за этого между пассажирами возник конфликт. Иностранец пытался нанести удар ногой и высказывал фразы с признаками вражды и ненависти, унижающие пассажиров. Специально проведенная экспертиза это подтвердила.

Обвиняемый ранее привлекался к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России. К тому же в апреле 2024 года он получил судимость за имущественное преступление.

В скором времени суд рассмотрит уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ.