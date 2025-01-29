Мигранта будут судить за разжигание межнациональной вражды в Красноярске

По версии следствия, 26-летний уроженец зарубежного государства 9 ноября 2024 года сел в автобус № 95 и притворился глухонемым, отказываясь платить за проезд. Кондуктор неоднократно высказывал ему замечания. На одной из остановок в салон зашел мужчина, попросивший мигранта оплатить проезд. Из-за этого между пассажирами возник конфликт. Иностранец пытался нанести удар ногой и высказывал фразы с признаками вражды и ненависти, унижающие пассажиров. Специально проведенная экспертиза это подтвердила.