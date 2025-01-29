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Житель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости Крым. Житель Севастополя осужден за госизмену и привлечение знакомого к совершению теракта. Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«41-летний житель Севастополя, являясь сторонником украинской националистической идеологии, в 2016 году был завербован СБУ. После начала специальной военной операции он за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны РФ», — установили сотрудники ФСБ.

По информации спецслужбы, собранные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности государства.

Кроме того, обвиняемый летом 2022 года получил от своих украинских кураторов задание поджечь административное здание в Севастополе. Для совершения теракта он привлек своего знакомого.

В декабре 2022 года севастополец был задержан по подозрению в государственной измене. В мае 2024 года суд первой инстанции признал его виновным по статьям УК РФ — «Вовлечение лица в совершение теракта» и «Государственная измена». По итогам рассмотрения апелляции военный суд оставил без изменений приговор Южного окружного военного суда. Подсудимый приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Его сообщник был осужден ранее и приговорен к 21 году колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

На прошлой неделе в суд было передано уголовное дело, которое завели в отношении жителя Крыма. Его обвиняют в съемках места дислокации российских военных в Феодосии для украинской разведки и госизмене.

ФСБ