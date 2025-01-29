Житель Севастополя осужден на 18 лет за госизмену

«41-летний житель Севастополя, являясь сторонником украинской националистической идеологии, в 2016 году был завербован СБУ. После начала специальной военной операции он за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Минобороны РФ», — установили сотрудники ФСБ.
По информации спецслужбы, собранные подсудимым сведения могли быть использованы против безопасности России и нанести ущерб обороноспособности государства.
Кроме того, обвиняемый летом 2022 года получил от своих украинских кураторов задание поджечь административное здание в Севастополе. Для совершения теракта он привлек своего знакомого.
В декабре 2022 года севастополец был задержан по подозрению в государственной измене. В мае 2024 года суд первой инстанции признал его виновным по статьям УК РФ — «Вовлечение лица в совершение теракта» и «Государственная измена». По итогам рассмотрения апелляции военный суд оставил без изменений приговор Южного окружного военного суда. Подсудимый приговорен к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор вступил в законную силу.
Его сообщник был осужден ранее и приговорен к 21 году колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.
На прошлой неделе в суд было передано уголовное дело, которое завели в отношении жителя Крыма. Его обвиняют в съемках места дислокации российских военных в Феодосии для украинской разведки и госизмене.