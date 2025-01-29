Врач травматолог-ортопед из Ангарска осуждён за взяточничество и подлог

Ангарский городской суд огласил приговор врачу-травматологу-ортопеду за мелкое взяточничество и служебный подлог. Мужчина выдал трём гражданам листки нетрудоспособности без медицинских оснований за взятку в общей сумме 12 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.