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Врач травматолог-ортопед из Ангарска осуждён за взяточничество и подлог

Ангарский городской суд вынес приговор врачу, который выдавал ложные листки нетрудоспособности.

Ангарский городской суд огласил приговор врачу-травматологу-ортопеду за мелкое взяточничество и служебный подлог. Мужчина выдал трём гражданам листки нетрудоспособности без медицинских оснований за взятку в общей сумме 12 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации объединенной пресс-службы судов Иркутской области, врач, без проведения обязательных медицинских осмотров, посредством электронной программы ЕЦП АИСТ РАМ внес в карты пациентов ложные сведения о заболеваниях. Обвинение было основано на статьях 291.2 («Мелкое взяточничество») и 292 («Служебный подлог») УК РФ.

Приговором суда врачу назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, ранее Падунский районный суд признал братчанина виновным в даче взятки за изготовление медицинских документов. Мужчина попытался незаконно получить справки без посещения необходимых врачей для продления разрешений на хранение и ношение оружия, заплатив 15 тысяч рублей.