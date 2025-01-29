В Пермском крае осудили женщину, задушившую жену брата цепочкой

Речь идёт о трагедии, которая случилась в селе Уинском в марте 2024 года. Вечером 8 марта одна из местных жительниц выпивала вместе со своей снохой (женой родного брата). Когда между женщинами началась ссора, обвиняемая стала душить родственницу нательной цепочкой. Пострадавшая скончалась на месте.