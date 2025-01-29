В Пермском крае осудили женщину, задушившую жену брата цепочкой

Женщина, задушившая жену своего брата цепочкой в Пермском крае, предстала перед судом, сообщает СУ СКР региона.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в селе Уинском в марте 2024 года. Вечером 8 марта одна из местных жительниц выпивала вместе со своей снохой (женой родного брата). Когда между женщинами началась ссора, обвиняемая стала душить родственницу нательной цепочкой. Пострадавшая скончалась на месте.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что после инцидента в отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Утром 29 января СУ СКР по Пермскому краю сообщило, что материалы, которые собрали следователи, были рассмотрены в суде.
«Приговором суда виновной назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — заключили в ведомстве.
Сейчас приговор ещё не вступил в законную силу.