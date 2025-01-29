Аэропорт Мурманска закрыли для полетов

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманск (код ИКАО: ULMM)», — говорится в сообщении.
Через несколько минут после этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе «существует опасность прилета БПЛА». «Просим всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации», — отметил он.
В ночь на 29 января запрет на полеты вводили в аэропорту Санкт-Петербурга, это произошло на фоне атаки дронов. По данным Минобороны, за ночь над регионами России перехватили и уничтожили 104 беспилотника.
11 сентября 2024 года в Мурманской области были сбиты три беспилотника, рассказывал глава региона Андрей Чибис. Этому предшествовало закрытие аэропортов Мурманска и Апатитов. 21 августа 2024 года в Мурманской области была выявлена угроза применения беспилотника, говорил Чибис.