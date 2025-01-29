Аэропорт Мурманска закрыли для полетов

Через несколько минут после этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем телеграм-канале, что в регионе «существует опасность прилета БПЛА». «Просим всех относиться с пониманием к переносу рейсов, сохранять бдительность и верить только официальным источникам информации», — отметил он.