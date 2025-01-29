МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря

«Обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до центрального пляжа Анапы. Определены пять основных секторов проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 километра», — говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, обследование береговой линии в Краснодарском крае протяженностью 265 километров продолжает 21 межведомственная мониторинговая группа.
«Всего с начала работ собрано более 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Специализированными организациями производятся работы по утилизации загрязненного грунта, вывезенного с береговой линии республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя», — подчеркивает министерство.