МЧС сообщило о новых выбросах нефтепродуктов на побережье Черного моря

«Всего с начала работ собрано более 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Специализированными организациями производятся работы по утилизации загрязненного грунта, вывезенного с береговой линии республики Крым, Краснодарского края и города Севастополя», — подчеркивает министерство.