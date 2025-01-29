В Приморье 20-летнему парню дали три года колонии за взрыв учебной гранаты

Следствие установило, что в январе 2024 года 20-летний парень в коридоре общежития в Уссурийске ударил мужчину кулаком в лицо. Его противник не растерялся — забежал в квартиру, схватил нож и вернулся обратно. Тогда подсудимый вытащил учебно-тактическую имитационную гранату и бросил в сторону потерпевшего, после чего раздался взрыв. Сделал он все это для того, чтобы защитить девушку, которой якобы угрожал потерпевший.