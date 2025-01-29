В Башкирии женщина во время ссоры убила своего сожителя

В Учалах трагически погиб местный житель. В его смерти обвиняется 60-летняя сожительница.
Как рассказали в пресс-службе объединенной пресс-службе судов Башкирии, 25 января пара сильно поругалась. В ходе конфликта женщина взяла нож и несколько раз ударила им сожителя. От тяжелых травм и кровопотери мужчина умер до приезда скорой.
Жительницу Учалов задержали и отправили в СИЗО, несмотря на то, что она просила назначить ей домашний арест. Под стражей женщина будет находиться один месяц и 27 дней.
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