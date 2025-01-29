Погибала, пока мама работала: заведено дело о гибели девочки в пожаре

«Следственной группой с участием сотрудников МЧС России проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, готовятся к назначению необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося», — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.