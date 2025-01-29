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Погибала, пока мама работала: заведено дело о гибели девочки в пожаре

Уголовное дело завели в Хабаровске после гибели ребенка в пожаре.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровске завели уголовное дело после гибели пятилетней девочки в пожаре. Работу над ним ведет отдел Индустриального района. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Трагедия произошла днем 29 января в квартире на третьем этаже общежития по Прогрессивной улице. Сообщение поступило около половины третьего. Тело ребенка нашли пожарные во время тушения. Девочка находилась дома одна. Причины возгорания устанавливают специалисты.

«Следственной группой с участием сотрудников МЧС России проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, готовятся к назначению необходимые экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося», — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Проверку также организовала прокуратура города.

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