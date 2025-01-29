Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове при пожаре из-за газовой горелки пострадал 56-летний мужчина

В Ростове в частном доме произошел пожар из-за газовой горелки, выгорело 30 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

В частом доме на улице Пирамидной в Ростове-на-Дону при пожаре пострадал 56-летний мужчина, ему потребовалась медицинская помощь. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, пожар случился днем 27 января. Предварительно, огонь вспыхнул в кухне из-за нарушения правил эксплуатации газовой горелки. После этого мужчина, который находился в помещении, надышался дымом. Он попал в больницу с отравлением продуктами горения.

— Всего в помещении выгорело 30 кв. метров. На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники, — добавили в МЧС.

Спасатели напоминают: нельзя оставлять включенные газовые горелки без присмотра, также нельзя зажигать потухшие горелки, так как это может привести к взрыву.