В Ростове при пожаре из-за газовой горелки пострадал 56-летний мужчина

В частом доме на улице Пирамидной в Ростове-на-Дону при пожаре пострадал 56-летний мужчина, ему потребовалась медицинская помощь. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, пожар случился днем 27 января. Предварительно, огонь вспыхнул в кухне из-за нарушения правил эксплуатации газовой горелки. После этого мужчина, который находился в помещении, надышался дымом. Он попал в больницу с отравлением продуктами горения.
— Всего в помещении выгорело 30 кв. метров. На месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники, — добавили в МЧС.
Спасатели напоминают: нельзя оставлять включенные газовые горелки без присмотра, также нельзя зажигать потухшие горелки, так как это может привести к взрыву.