На трассе М-4 Дон произошло массовое ДТП

Массовое ДТП произошло 28 января на трассе М-4 Дон в Аксайском районе. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.
— По предварительной информации, водитель грузовика Freightliner в составе полуприцепа Schmitz не справился с управлением и врезался в барьер с правой стороны трассы, — говорится в сообщении.
После этого фура влетела в автомобиль Toyota Land Cruiser 200, а она, в свою очередь, влетела в КамАЗ с прицепом, и по инерции — еще в три автомобиля.
К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.