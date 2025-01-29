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На трассе М-4 Дон произошло массовое ДТП

Столкнулись шесть автомобилей.

Массовое ДТП произошло 28 января на трассе М-4 Дон в Аксайском районе. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

— По предварительной информации, водитель грузовика Freightliner в составе полуприцепа Schmitz не справился с управлением и врезался в барьер с правой стороны трассы, — говорится в сообщении.

После этого фура влетела в автомобиль Toyota Land Cruiser 200, а она, в свою очередь, влетела в КамАЗ с прицепом, и по инерции — еще в три автомобиля.

К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.