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Жесткое ДТП с участием двух фур и легкового авто случилось на МКАД в Минске

Две фуры и легковой автомобиль столкнулись на кольцевой в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Жесткое ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля случилось на МКАД в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.

По информации ведомства, 29 января на внешнем кольце МКАД случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов и легкового авто. Говорится, что в результате аварии один из водителей фуры оказался зажат в кабине.

«Он находился в бессознательном состоянии», — сообщили в МЧС.

Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину, а затем передали врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий.

Ранее в Гродно пожилая женщина сделала ДНК-экспертизу, чтобы установить родство с дочерью: «В свидетельстве о рождении дочери была допущена ошибка».

Тем временем власти назвали реальную стоимость проезда в общественном транспорте Минска.

Кроме того, в Минске 69-летняя пенсионерка полтора года общалась с «богатым военным из Дании» и потеряла 40 тысяч рублей: «Неоднократно признавался минчанке в любви».