Жесткое ДТП с участием двух фур и легкового авто случилось на МКАД в Минске

Жесткое ДТП с участием двух фур и легкового автомобиля случилось на МКАД в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС Беларуси.
По информации ведомства, 29 января на внешнем кольце МКАД случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузов и легкового авто. Говорится, что в результате аварии один из водителей фуры оказался зажат в кабине.
«Он находился в бессознательном состоянии», — сообщили в МЧС.
Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину, а затем передали врачам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий.
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Тем временем власти назвали реальную стоимость проезда в общественном транспорте Минска.
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