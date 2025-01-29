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Житель Кубани получил почтой наркотики из ОАЭ

Уголовное дело завели на жителя Кубани за перевозку наркотиков.

Источник: пресс-служба Краснодарской таможни

Житель Кубани получил почтой наркотики из ОАЭ. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.

Таможенники обнаружили посылку, адресованную жителю Динского района. Мужчину задержали во время получения упаковки в почтовом отделении.

«В почтовом отправлении обнаружены 40 блистеров по 15 капсул, упакованные фабричным способом, и 10 фольгированных упаковок по 10 таблеток», — сообщила пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова.

Капсулы и таблетки изъявли и направили на экспертизу. Исследование показало 32 грамма наркотика и 180 граммов сильнодействующего вещества.

На мужчину завели уголовное дело. Материалы передали в ОМВД России по Динскому району для дальнейшего расследования.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.