Житель Кубани получил почтой наркотики из ОАЭ. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.
Таможенники обнаружили посылку, адресованную жителю Динского района. Мужчину задержали во время получения упаковки в почтовом отделении.
«В почтовом отправлении обнаружены 40 блистеров по 15 капсул, упакованные фабричным способом, и 10 фольгированных упаковок по 10 таблеток», — сообщила пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова.
Капсулы и таблетки изъявли и направили на экспертизу. Исследование показало 32 грамма наркотика и 180 граммов сильнодействующего вещества.
На мужчину завели уголовное дело. Материалы передали в ОМВД России по Динскому району для дальнейшего расследования.
«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.