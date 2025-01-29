Волонтёры остановили поиск пропавшей в Прикамье пенсионерки с тростью

Волонтёры сообщили об окончании поиска пропавшей в Пермском крае пенсионерки с тростью, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Речь идёт 78-летней жительницы посёлка Октябрьского. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 16 января пенсионерка вышла из дома на улице Школьной и пропала. Сообщалось, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи. Спустя пять дней волонтёры опубликовали ориентировку о её исчезновении.
Организация рассказывала, что особыми приметами женщины являются хромота и трость, которая помогает ей передвигаться. Спустя почти две недели стало известно, что поиск окончен.
«Найдена! Жива!» — сообщил 29 января отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Волонтёры поблагодарили всех неравнодушных людей за помощь в поиске и попросили всех снять репосты. О том, где была исчезнувшая пенсионерка, не уточняется.