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Волонтёры остановили поиск пропавшей в Прикамье пенсионерки с тростью

Она пропала почти две недели назад.

Волонтёры сообщили об окончании поиска пропавшей в Пермском крае пенсионерки с тростью, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».

Речь идёт 78-летней жительницы посёлка Октябрьского. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 16 января пенсионерка вышла из дома на улице Школьной и пропала. Сообщалось, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи. Спустя пять дней волонтёры опубликовали ориентировку о её исчезновении.

Организация рассказывала, что особыми приметами женщины являются хромота и трость, которая помогает ей передвигаться. Спустя почти две недели стало известно, что поиск окончен.

«Найдена! Жива!» — сообщил 29 января отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».

Волонтёры поблагодарили всех неравнодушных людей за помощь в поиске и попросили всех снять репосты. О том, где была исчезнувшая пенсионерка, не уточняется.