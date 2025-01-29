Не стало перед Новым годом: в Башкирии похоронили погибшего на СВО 18-летнего контрактника

В Мелеузовском районе Башкирии в последний путь проводили 18-летнего Александра Баранова из села Воскресенское. Молодой человек погиб в зоне проведения спецоперации в прошлом году.
Известно, что в июне 2024-го Александр отправился на срочную службу по призыву, где в августе подписал контракт на участие в СВО. Погиб военнослужащий перед Новым годом, 28 декабря. Молодой человек не дожил до своего 19-летия несколько недель.
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