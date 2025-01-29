Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не стало перед Новым годом: в Башкирии похоронили погибшего на СВО 18-летнего контрактника

В зоне СВО погиб 18-летний уроженец Башкирии.
Источник: Комсомольская правда

В Мелеузовском районе Башкирии в последний путь проводили 18-летнего Александра Баранова из села Воскресенское. Молодой человек погиб в зоне проведения спецоперации в прошлом году.

Известно, что в июне 2024-го Александр отправился на срочную службу по призыву, где в августе подписал контракт на участие в СВО. Погиб военнослужащий перед Новым годом, 28 декабря. Молодой человек не дожил до своего 19-летия несколько недель.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.