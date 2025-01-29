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Электромеханика нашли мёртвым в кабине электровоза под Новосибирском

Комиссия расследует обстоятельства трагедии.

В Барабинске на производственном участке Западно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава умер электромеханик. Его нашли без признаков жизни в кабине электровоза. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда Новосибирской области.

Для выяснения обстоятельств трагедии собрали специальную комиссию.

— Проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, — сообщили в Государственной инспекции труда Новосибирской области.

При наличии оснований будут приняты административные меры.