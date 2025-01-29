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Штраф Br8,4 тыс. и лишение прав. В Бресте задержали пытавшегося скрыться пьяного водителя

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ задержали пытавшегося скрыться нетрезвого бесправника. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестоблисполкома.

Источник: БЕЛТА

В Бресте сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке автомобилю Dodge. Водитель не отреагировал на неоднократные требования инспекторов и продолжил движение. После непродолжительного преследования с помощью еще одного экипажа ГАИ водителя задержали на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.

Было установлено, что за рулем находился пьяный 39-летний брестчанин. Как выяснилось, в 2020 году мужчину лишили водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

На водителя составлено три административных материала, в том числе за бесправное и нетрезвое вождение. Водитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 200 базовых величин (Br8,4 тыс.) с лишением права управления всеми видами транспорта сроком на 5 лет.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не оставаться равнодушными и сообщать в милицию, если видите, что за руль садится нетрезвый водитель.

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