Штраф Br8,4 тыс. и лишение прав. В Бресте задержали пытавшегося скрыться пьяного водителя

В Бресте сотрудники ГАИ подали сигнал об остановке автомобилю Dodge. Водитель не отреагировал на неоднократные требования инспекторов и продолжил движение. После непродолжительного преследования с помощью еще одного экипажа ГАИ водителя задержали на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.
Было установлено, что за рулем находился пьяный 39-летний брестчанин. Как выяснилось, в 2020 году мужчину лишили водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
На водителя составлено три административных материала, в том числе за бесправное и нетрезвое вождение. Водитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 200 базовых величин (Br8,4 тыс.) с лишением права управления всеми видами транспорта сроком на 5 лет.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует не оставаться равнодушными и сообщать в милицию, если видите, что за руль садится нетрезвый водитель.