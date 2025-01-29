Штраф Br8,4 тыс. и лишение прав. В Бресте задержали пытавшегося скрыться пьяного водителя

На водителя составлено три административных материала, в том числе за бесправное и нетрезвое вождение. Водитель привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 200 базовых величин (Br8,4 тыс.) с лишением права управления всеми видами транспорта сроком на 5 лет.