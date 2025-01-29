Один человек остается в крайне тяжелом состоянии после ДТП на мосту через Волгу

Напомним, 28 января отечественная легковушка на скорости врезалась в бетонный отбойник возле поворота на хутор Бобры. Из искореженной машины достали четверых молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет. Самый старший из них находился за рулем, не имея водительских прав.