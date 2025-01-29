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Водитель фуры погиб в тройной аварии на МКАД

МИНСК, 29 янв — Sputnik. Водитель большегрузного автомобиля погиб в результате ДТП на Минской кольцевой автодороге, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Авария случилась в среду, 29 января, около 09:50 в районе 10-го километра внешнего кольца МКАД.

Произошло столкновение седельных тягачей Renault, DAF и легкового автомобиля Renault.

сказали в ГАИ

По данным инспекции, от полученных тяжелых травм 55-летний водитель одной из фур скончался.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ, спасатели, медики и следственно-оперативная группа.

В свою очередь в МЧС проинформировали, что водитель на момент его деблокировки из кабины большегруза еще был жив, но находился в бессознательном состоянии.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту ДТП проверку, все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.