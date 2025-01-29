Водитель фуры погиб в тройной аварии на МКАД

Авария случилась в среду, 29 января, около 09:50 в районе 10-го километра внешнего кольца МКАД.
Произошло столкновение седельных тягачей Renault, DAF и легкового автомобиля Renault.
По данным инспекции, от полученных тяжелых травм 55-летний водитель одной из фур скончался.
На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ, спасатели, медики и следственно-оперативная группа.
В свою очередь в МЧС проинформировали, что водитель на момент его деблокировки из кабины большегруза еще был жив, но находился в бессознательном состоянии.
В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту ДТП проверку, все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.