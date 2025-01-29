Нижегородскую деревню затопило навозом

По данным представителей предприятия, такое расположение отходов было предусмотрено на этапе проектирования и строительства объекта. Отмечается, что ранее подобных случаев не было, но из-за аномально тёплой погоды произошло разрушение оградительных сооружений. Владельцы земельных участков выражают недовольство тем, что такое использование земли разрешено законом и что местные власти не учли их интересы. Теперь, помимо постоянного неприятного запаха навоза, который появляется каждое лето, им приходится сталкиваться с проблемой затопления. Местные опасаются, что инцидент может отразиться на качестве вода, поскольку в каждом доме в деревне есть свои водозаборы, скважины, откуда люди берут воду.