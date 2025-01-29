С 1 февраля в Башкирии проиндексируют ряд выплат

Как сообщили в республиканском министерстве труда, индексация коснется более 40 различных социальных пособий и компенсаций. Так, размеры маткапитала, единовременного пособия на детей и беременным женщинам, а также ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие виды поддержки будут увеличены из-за того, что с наступлением 2025 года вырос размер прожиточного минимума, который влияет на оценку нуждаемости.