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Кофейня загорелась в центре Воронежа: есть пострадавшие

В Воронеже в среду, 29 января загорелась кофейня в центре города. Пожарным вызов с улицы Плехановской поступил в 11.09.

На место было направлено два расчета спасателей, которые смогли ликвидировать возгорание в 11.21.В МЧС сообщили, что пожар повредил помещение кафе на площади около 40 квадратных метров. На данный момент известно о трех пострадавших.

О том, насколько серьезно они пострадали, пока не сообщается. Причины пожара предстоит установить специалистам. Накануне в Воронеже также произошел пожар в общепите. Из бара «Понеслось» на улице Пушкинской спасатели эвакуировали шестерых человек, никто из них не пострадал.

МЧС