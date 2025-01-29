Кофейня загорелась в центре Воронежа: есть пострадавшие

На место было направлено два расчета спасателей, которые смогли ликвидировать возгорание в 11.21.В МЧС сообщили, что пожар повредил помещение кафе на площади около 40 квадратных метров. На данный момент известно о трех пострадавших.
О том, насколько серьезно они пострадали, пока не сообщается. Причины пожара предстоит установить специалистам. Накануне в Воронеже также произошел пожар в общепите. Из бара «Понеслось» на улице Пушкинской спасатели эвакуировали шестерых человек, никто из них не пострадал.