Бросил жену и детей погибать в огне: мужчине подозреваемому в покушении на убийство семьи предъявили обвинения

В Аларском районе 59-летнему мужчине предъявили обвинения по подозрению в покушении на убийство бывшей жены и четверых детей. Об этом сообщили в прокуратуре и СК СКР Иркутской области. Напомним, трагедия произошла на улице Орджоникидзе в поселке Балаганск. Бывшие поссорились и мужчина на эмоциях облил пол бензином и поджег.
— Женщина с четырьмя детьми в возрасте 1,5 года, 5, 6 и 7 лет покинула горящий дом через окно. В настоящее время пострадавшая и её сыновья находятся в медицинских учреждениях в г. Иркутске, за их состоянием следят врачи, — поделились в прокуратуре региона.
28 января мужчине предъявили обвинение. Он также частично признал свою вину. По решению суда и учитывая мнение прокурора подозреваемый останется под стражей до 28 марта текущего года. Расследование продолжается.