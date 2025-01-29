Бросил жену и детей погибать в огне: мужчине подозреваемому в покушении на убийство семьи предъявили обвинения

— Женщина с четырьмя детьми в возрасте 1,5 года, 5, 6 и 7 лет покинула горящий дом через окно. В настоящее время пострадавшая и её сыновья находятся в медицинских учреждениях в г. Иркутске, за их состоянием следят врачи, — поделились в прокуратуре региона.