Дальнобойщик погиб в жестком столкновении двух фур и легковушки на МКАД в Минске

В Минске 29 января на МКАД жестко столкнулись два седельных тягача и легковой автомобиль. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Смертельная авария произошла примерно в 09.50 часов на 10-м километре внутреннего кольца МКАД. Предварительно установлено, что произошло столкновение фур «Рено», «ДАФ» и легковушки «Рено».
На месте аварии от полученных травм погиб 55-летний дальнобойщик, управлявший большегрузом «Рено».
Проводится проверка.
Ранее мы писали подробности от МЧС о жестком ДТП с участием двух фур и легкового авто на МКАД в Минске.
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