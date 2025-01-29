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Дальнобойщик погиб в жестком столкновении двух фур и легковушки на МКАД в Минске

Водитель погиб при столкновении двух фур и легковушки на МКАД в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 29 января на МКАД жестко столкнулись два седельных тягача и легковой автомобиль. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Смертельная авария произошла примерно в 09.50 часов на 10-м километре внутреннего кольца МКАД. Предварительно установлено, что произошло столкновение фур «Рено», «ДАФ» и легковушки «Рено».

На месте аварии от полученных травм погиб 55-летний дальнобойщик, управлявший большегрузом «Рено».

Проводится проверка.

Ранее мы писали подробности от МЧС о жестком ДТП с участием двух фур и легкового авто на МКАД в Минске.

Еще ГАИ Бреста нашла и задержала 85-летнего водителя, который сбил женщину и скрылся.