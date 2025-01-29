«На заднем сиденье было пять детей и женщина». СК сообщил подробности жесткой аварии в Дзержинском районе

В Дзержинском районе двое несовершеннолетних пострадали при столкновении легковушек. Подробности жесткой аварии рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области.
Авария, в результате которой пострадали дети, произошла под Дзержинском 24 июля 2024-го. В тот день 29-летний мужчина согласился свозить на дачу коллегу, с собой он взял жену, трех маленьких детей в возрасте 1, 5 и 7 лет, а также двух подростков-родственников, 16-летнего брата и 11-летнюю сестру. Все дети и женщина разместились на заднем сиденье, и они поехали в деревню Волма.
Однако двигаясь по второстепенной дороге Р-65 на транспортной развязке с магистралью М-14 водитель «Ауди» не пропустил «Ниссан», которым управлял 65-летний водитель.
Следователи также установили, что «Ауди» была куплена весной этого же года без переоформления, не имела допуска к дорожному движению и не была застрахована. Как показала следовая картина и записи видеорегистратора водитель немецкой иномарки нарушил ПДД, был преступно невнимателен к дорожной обстановке и выехал на главную дорогу, не убедившись в отсутствии других авто.
В результате аварии дети получили травмы различной степени тяжести. Тяжкие травмы получили два мальчика, 7- и 16-летний. Детских кресел в иномарке также не было, как сказал водитель удерживающие устройства он не использовал, потому что сзади не было и ремней безопасности. Ранее этот водитель уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
— Водитель автомобиля «Ниссан» не располагал технической возможностью предотвратить столкновение, при этом он находился в аварийной ситуации, — прокомментировали в СК.
Жителя Узденского района будут судить за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
Еще дальнобойщик погиб в жестком столкновении двух фур и легковушки на МКАД в Минске.