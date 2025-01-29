«На заднем сиденье было пять детей и женщина». СК сообщил подробности жесткой аварии в Дзержинском районе

Авария, в результате которой пострадали дети, произошла под Дзержинском 24 июля 2024-го. В тот день 29-летний мужчина согласился свозить на дачу коллегу, с собой он взял жену, трех маленьких детей в возрасте 1, 5 и 7 лет, а также двух подростков-родственников, 16-летнего брата и 11-летнюю сестру. Все дети и женщина разместились на заднем сиденье, и они поехали в деревню Волма.