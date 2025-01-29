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Силовики задержали омича за организацию незаконной миграции

На мужчину завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 января, в Омске был задержан организатор незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

Как пояснили в ведомстве, гражданин за взятку помог жителю одной из стран Центральной Азии пересечь границу Российской Федерации.

Сейчас иностранец уже осужден за незаконное пересечение государственной границы. На омича завели уголовное дело за организацию незаконной миграции.

Ранее мы сообщали, что омские полицейские задержали двух иностранцев-наркокурьеров.