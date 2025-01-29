В Ростове женщина укусила полицейского, пытаясь уничтожить взятку

Жительница Ростова-на-Дону предложила взятку сотруднику полиции, а потом укусила правоохранителя и попыталась уничтожить деньги. Теперь хулиганка проведет срок в колонии, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Оказалось, что этот инцидент произошел в августе 2024 года. По данным следователей, 28-летняя ростовчанка «оказала неповиновение требованию сотрудника полиции», а потом испугалась административного протокола и положила в патрульную машину 12,5 тысячи рублей.
Когда страж порядка отказался брать деньги, нарушительница укусила его за руку и начала избавляться от купюр, но так в итоге не успела завершить начатое. По неподтвержденной информации, женщина пыталась съесть взятку.
По данным прокуратуры Ростовской области, после случившегося в отношении завели уже не административное, а уголовное дело. По статьям «Дача взятки» (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) женщина получила 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Этот приговор пока не вступил в силу.