В Ростове женщина укусила полицейского, пытаясь уничтожить взятку

По данным прокуратуры Ростовской области, после случившегося в отношении завели уже не административное, а уголовное дело. По статьям «Дача взятки» (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 1 ст. 318 УК РФ) женщина получила 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Этот приговор пока не вступил в силу.