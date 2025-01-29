Ювелир обманул 30 женщин в Караганде

В полицию первой обратилась 43-летняя горожанка. В середине сентября она принесла ювелиру золотые украшения, прося о незначительных исправлениях и чистке. Мастер, приняв изделия, озвучил сроки выполнения работы. Однако по истечении указанного времени он попросил об отсрочке.