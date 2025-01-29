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В Калужской области нашли тела четырех мужчин с огнестрельными ранениями

КАЛУГА, 29 января. /ТАСС/. Следователи в Калужской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел четырех мужчин с огнестрельными ранениями в деревне Усохи Куйбышевского района», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются вещественные доказательства.

По информации прокуратуры региона, в среду в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. Он убил троих сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и захватил двух заложников. Они спасены и не пострадали. Подозреваемый покончил с собой.

СК