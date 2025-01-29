В Калужской области нашли тела четырех мужчин с огнестрельными ранениями

По информации прокуратуры региона, в среду в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. Он убил троих сотрудников лесничества и поджег служебный автомобиль. При задержании подозреваемый оказал сопротивление и захватил двух заложников. Они спасены и не пострадали. Подозреваемый покончил с собой.