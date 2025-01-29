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В Омской области огонь унес жизнь сельчанина

В поселке Марьяновский загорелся частный дом.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 января, в поселке Марьяновский огонь унес жизнь местного жителя. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

В районе 10:15 в поселке загорелся жилой дом. Пламя распространилось на площади 80 квадратных метров. К тушению огня были привлечены семь пожарных и четыре единицы техники.

После тушения пожара спасатели в доме обнаружили тело мужчины. Дознаватели выясняют причины возгорания.

Ранее мы сообщали, что один человек погиб при пожаре в доме в СТ «Ратоборец» на окраине Омска.