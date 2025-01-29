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На правобережье Красноярска автобус сбил невнимательного ребенка (видео)

В Красноярске на улице Павлова под колеса автобуса попал 7-летний мальчик.

В ГИБДД рассказали, что авария произошла днем 28 января. Ребенок начал переходить дорогу по нерегулируемому переходу, не убедившись перед этим в том, что водители видят его и готовы уступить дорогу. В этот момент на переход выехал автобус, поворачивавший с улицы Пионерской Правды.

«Водитель автобуса допустил наезд на ребенка. В результате происшествия школьник получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам, что перед тем, как переходить дорогу, следует убедиться в своей безопасности. А водителям, в свою очередь, следует быть особо внимательными при приближении к пешеходным переходам.