В Гродно студент на Renault отправил машину в кювет, где она опрокинулась

В Гродно водитель-студент попал в жесткую аварию на «Рено», рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Жесткая авария произошла вечером 28 января на улице Притыцкого. Установлено, что примерно в 21.00 часов 19-летний студент на «Рено» ехал в сторону Озерского шоссе, но неправильно выбрал скорость движения и не смог справиться с управлением. Иномарка в итоге вылетела в правый по ходу движения кювет, где опрокинулась на крышу.
В легковушке еще находился 18-летний пассажир. Он получил серьезные травмы — ротационный подвывих атланта, перелом правой ключицы, ушиб правого легкого, и был госпитализирован.
Еще СК сообщил подробности жесткой аварии в Дзержинском районе: «На заднем сиденье было пять детей и женщина».
И дальнобойщик погиб в жестком столкновении двух фур и легковушки на МКАД в Минске.