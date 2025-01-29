Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гродно студент на Renault отправил машину в кювет, где она опрокинулась

Пассажир студента получил множество переломов после опрокидывания Renault в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно водитель-студент попал в жесткую аварию на «Рено», рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Жесткая авария произошла вечером 28 января на улице Притыцкого. Установлено, что примерно в 21.00 часов 19-летний студент на «Рено» ехал в сторону Озерского шоссе, но неправильно выбрал скорость движения и не смог справиться с управлением. Иномарка в итоге вылетела в правый по ходу движения кювет, где опрокинулась на крышу.

В легковушке еще находился 18-летний пассажир. Он получил серьезные травмы — ротационный подвывих атланта, перелом правой ключицы, ушиб правого легкого, и был госпитализирован.

Еще СК сообщил подробности жесткой аварии в Дзержинском районе: «На заднем сиденье было пять детей и женщина».

И дальнобойщик погиб в жестком столкновении двух фур и легковушки на МКАД в Минске.