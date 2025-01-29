В Гродно студент на Renault отправил машину в кювет, где она опрокинулась

Жесткая авария произошла вечером 28 января на улице Притыцкого. Установлено, что примерно в 21.00 часов 19-летний студент на «Рено» ехал в сторону Озерского шоссе, но неправильно выбрал скорость движения и не смог справиться с управлением. Иномарка в итоге вылетела в правый по ходу движения кювет, где опрокинулась на крышу.