В Южном Судане упал самолет

Незадолго до этого сообщалось, что новейший истребитель F-35 Военно-воздушных сил США разбился во время учебного полета на авиабазе в штате Аляска. Инцидент произошел на авиабазе Эйлсон, где расположен 354-й авиаполк. Истребитель завершил учебный полет и собирался садиться, когда столкнулся с неназванной «неисправностью».