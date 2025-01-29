Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий останется в СИЗО до 10 марта

Напомним, что Дмитрия Ендовицкого задержали в июне 2024 года. Его обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере». По версии следствия, в начале 2022 года ректор ВГУ передал 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета ВГТУ Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук его супругой Еленой Ендовицкой. Посредником, по версии следствия, выступил заведующий кафедрой экономики и управления организациями ВГУ Юрий Трещевский. Профессору также продлили меру пресечения на время следствия — он останется под домашним арестом до 10 марта.