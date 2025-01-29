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На Кубани в ДТП пострадали водитель и двое пассажиров-подростков

В Кущевском районе «семерка» съехала с дороги и наехала на препятствие из-за большой скорости.

Источник: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП пострадали водитель и двое пассажиров-подростков. Авария произошла утром 29 января в Кущевском районе.

Автомобиль ВАЗ 2107 ехал по трассе «Староминская-Кущевская». Водитель превысил скорость и не справился с управлением. В результате легковушка съехала с дороги и наехала на препятствие.

В аварии пострадал 50-летний водитель. Травмы также получили двое пассажиров — мальчики 15 и 16 лет.

«Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.