На Кубани в ДТП пострадали водитель и двое пассажиров-подростков. Авария произошла утром 29 января в Кущевском районе.
Автомобиль ВАЗ 2107 ехал по трассе «Староминская-Кущевская». Водитель превысил скорость и не справился с управлением. В результате легковушка съехала с дороги и наехала на препятствие.
В аварии пострадал 50-летний водитель. Травмы также получили двое пассажиров — мальчики 15 и 16 лет.
«Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.