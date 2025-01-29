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В Белореченском районе «Приора» сбила 9-летнего мальчика

На улице Шабанова в Белореченске 28 января произошла авария.

Как пояснили правоохранители, пострадал один человек.

В пресс-службе кубанской Госавтоинспекции уточнили, что происшествие случилось примерно в 17.00. Из материалов дела следует, что 31-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 9-летнего мальчика. Несовершеннолетний переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости «зебры», подчеркнули в ведомстве.

В результате аварии пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу с травмами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.