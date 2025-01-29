В Белореченском районе «Приора» сбила 9-летнего мальчика

В пресс-службе кубанской Госавтоинспекции уточнили, что происшествие случилось примерно в 17.00. Из материалов дела следует, что 31-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 9-летнего мальчика. Несовершеннолетний переходил дорогу в неположенном месте в зоне видимости «зебры», подчеркнули в ведомстве.